Balkan rekabet kurumlarıyla ortak proje geliştirme hedefi

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Toplantıya Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ev sahipliği yaptı. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan rekabet otoritelerinin temsilcileri katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada rekabeti sınırlayıcı ve piyasa yapısını bozucu faaliyetleri engellemek için mevzuat değişiklikleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

‘1.5 MİLYAR TL CEZA KESİLDİ’

Bolat, “Bakanlığımız iç ticaret birimlerince 2023 yılında 55 bin 772 gerçek ve tüzel kişiye 1.5 milyar lira idari para cezası kesildi. Bu yılın sekiz aylık döneminde ise 127 bin gerçek ve tüzel kişiye 1 milyar 218 milyon liralık idari para cezası kesildi. Rekabet Kurumu da rekabeti sınırlayıcı ve piyasa yapısını bozucu faaliyetlere karşı yoğun bir denetimde bulunmaktadır. Rekabet Kurumu’nun; gerek kartel oluşumu ve rekabet bozucu eylemlere, gerekse hakim durumu kötüye kullanma çabalarına karşı önleyici yetkileri var. Kurumun sektörlere yönelik denetimleri sonucunda 2023’te 166 firmaya toplam 2.7 milyar lira idari para cezası kesildi. Kurum, bu yılın sekiz ayında ise 142 firmaya toplam 4 milyar 840 milyon lira idari para cezası kesti” diye konuştu.

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‘REKABET GÜCÜ ARTACAK’

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle de ortak hedefin bölgesel rekabet gücünün artırılması olduğunu söyledi. Küle şöyle konuştu: “Rekabet hukuku sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi adına ortak çalışmalar yapabilir, projeler geliştirilebiliriz. Biz Rekabet Kurumu olarak, işbirliğimizin geliştirilmesi için verebileceğimiz tüm katkıyı sağlamak istiyoruz.”