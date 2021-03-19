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HaberlerEkonomi HaberleriBalıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 26 taşınmaz kiraya verilecektir
GeriEkonomi Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 26 taşınmaz kiraya verilecektir
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Ekonomi
Haber Giriş: 19.03.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 26 taşınmaz kiraya verilecektir

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Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 26 taşınmaz kiraya verilecektir

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ilanda listesi verilen taşınmazlar, hizalarında gösterilen aylık ve yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhalelere son müracaat tarihi 29.03.2021 Pazartesi günü saat 17:00 kadardır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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