Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 26 taşınmaz kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhalelere son müracaat tarihi 29.03.2021 Pazartesi günü saat 17:00 kadardır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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