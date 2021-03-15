Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre adaylar, başvurularını ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi Balıkesir adresine posta yolu ile yapabilecek.



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