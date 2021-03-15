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Ekonomi
Haber Giriş: 15.03.2021 - 20:29 | Son Güncelleme:

Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

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Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 31 adet sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre adaylar, başvurularını ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi Balıkesir adresine posta yolu ile yapabilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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