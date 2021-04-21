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HaberlerEkonomi HaberleriBalıkesir Sındırgı'da Milli Emlak Müdürlüğüne ait 24 adet taşınmaz satılacaktır
GeriEkonomi Balıkesir Sındırgı'da Milli Emlak Müdürlüğüne ait 24 adet taşınmaz satılacaktır
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Ekonomi
Haber Giriş: 21.04.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

Balıkesir Sındırgı'da Milli Emlak Müdürlüğüne ait 24 adet taşınmaz satılacaktır

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Balıkesir Sındırgı'da Milli Emlak Müdürlüğüne ait 24 adet taşınmaz satılacaktır

Balıkesir Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Sındırgı ilçesinde bulunan ve ilanda mevkii / yüzölçümü / cinsi ve imar durumu belirtilen taşınmazların satış ihalesi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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