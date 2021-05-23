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HaberlerEkonomi HaberleriBalıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 60 adet S plaka satışı yapılacak
GeriEkonomi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 60 adet S plaka satışı yapılacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 23.05.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 60 adet S plaka satışı yapılacak

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 60 adet S plaka satışı yapılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak üzere; aşağıdaki tabloda belirtilen ilçelerde toplam 60 adet servis aracı plakasının satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2886 sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince geçici teminat verilmesi zorunludur. Aynı Kanun’un 26. Maddesi gereğince her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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