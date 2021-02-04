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GeriEkonomi Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 54 adet taşınmaz kiraya verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 04.02.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 54 adet taşınmaz kiraya verilecek

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 54 adet taşınmaz kiraya verilecek
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Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait olan Altıeylül, Karesi, Bandırma, Gömeç, Manyas ve Savaştepe ilçelerindeki ilanda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre  ihale 16.02.2021 Salı ve 17.02.2021 Çarşamba günleri Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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