MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBalıkçıların yüzünü palamut güldürüyor
GeriEkonomi Balıkçıların yüzünü palamut güldürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 12:14 | Son Güncelleme:

Balıkçıların yüzünü palamut güldürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balıkçıların yüzünü palamut güldürüyor
Abone Olgoogle-news

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçıların yüzü palamutla güldü. Balık pazarında palamudun tanesi 7 ila 10 liradan satılıyor.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçıların yüzü palamutla güldü.

Düzce Balık Pazarı esnafı, palamut bolluğundan ve müşteri ilgisinden hayli memnun.

Balıkçı esnafı Sadık Kara, AA muhabirine, sezonun açılmasıyla fiyatların yüzde 50 oranında düştüğünü belirtti.

Bereketli bir sezon başlangıcı yaşadıklarını vurgulayan Kara, "Palamudun denizden çıkmasıyla birlikte bu sezon bereketli ve bol geçiyor. Vatandaşlar tezgahlarda yoğunluk gösteriyor ve palamut ilgi odağı oldu. Palamudun tanesini 7 ila 10 liradan satıyoruz. Sezon bu şekilde devam ederse halkımız bol balık yiyecek." diye konuştu.

Kara, palamut bolluğunun fiyatlara da yansıdığına işaret ederek, "Sezon açıldığından beri balık fiyatlarında genel anlamda yarı yarıya bir indirim var. Denizimizde istavrit, mezgit, palamut ciddi anlamda bol olduğu için bu da fiyatlara yüzde 50 oranında yansıdı." dedi.

Öte yandan tezgahlarda istavritin kilosu 25, mezgitin kilosu 20 ve çupranın tanesi ise 20 liradan satılıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle