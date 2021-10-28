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Balıkçılara müsilaj desteği

#Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli#Müsilaj#Destek
Balıkçılara müsilaj desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Bölgesinde yoğunlaşan müsilaj nedeniyle, Marmara Denizi’ne kıyısı olan ve Marmara Denizinde balıkçılık yapan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerindeki 12 metre altındaki tüm kıyı balıkçılarının mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, 2021 yılı destekleme ödemelerinin bu illerde iki kat olarak ödeneceğini kaydetti.

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CHP Çanakalle Milletvekili Özgür Ceylan, Bakan Pakdemirli’nin yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi.

Önergesinde müsilaj (deniz salyası) sorununun balıkçıların avlanmasını, avlanabilenlerin ise balık satışlarını olumsuz etkilediğini belirten Ceylan, “Birçok balıkçının ağları ve tekneleri hasar görmüştür. Bu süreçte Ziraat Bankasından su ürünleri kredisi kullanmak zorunda kalan bir çok balıkçı kredilerini geri ödeyemedikleri için kredi geri ödemelerinin ertelenmesini bekliyor. Bu anlamda bakanlığınızın balıkçıları finansal anlamda rahatlatacak bir çalışması olacak mıdır?” sorusunu yöneltti.

İKİ KAT OLACAK

Bakan Pakdemirli, önergeye verdiği yanıtta şunları kaydetti: “Müsilaj belirmeye başladığında Bakanlığımız tarafından güdümlü proje başlatılmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Marmara Belediyeler Birliği’ne müsilajm etkisini kaldıracak, hafifletecek önlemlerin devreye konulmasına dair bilgilendirici yazılar yazılmıştır. Ziraat Bankası ve ilgili kuramlara balıkçıların borçlarının ertelenmesi, yeni kredi açılması ve su ürünleri sektörünün uğrayacağı zararların tarım sigortaları kapsamına alınması için girişimde bulunulmuştur. Bakanlığımızca yürütülmekte olan Geleneksel Kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve 12 metre altındaki tüm kıyı balıkçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, 2021 yılı destekleme ödemeleri bu İllerde iki kat olarak ödenecektir. ”

İNDİRİMLİ TAKSİTLENDİRME

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Pakdemirli önergeye verdiği yanıtta, Ziraat Bankası’ndan alınan şu yazıyı da paylaştı: “Sınırlarımız içerisinde, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında meydana gelen, gelebilecek doğal afetler nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören üreticilerin, 2020/2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında veya önceki yıllarda yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında kullanmış oldukları faiz indirimli krediler, bir yıla kadar yüzde 25 faiz indirimli ertelenebilmekte ya da 5 yıla kadar yüzde 20 faiz indirimli olarak taksitlendirilebilmektedir.” Yanıtta, kredi borçlarının 5 yıla kadar taksitlendirilebildiği de kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli#Müsilaj#Destek

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