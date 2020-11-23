Balıkçılar talebe yetişemiyor

Gece gündüz demeden avlanan balıklar, sabahın erken saatlerinde İzmir Su Ürünleri Hali’ne getiriliyor. Sıkı pazarlıkların yapıldığı mezatlardan sonra kasalarla kamyonlara yüklenen balıklar tüm Türkiye’ye dağıtılıyor. Çeşitli balıkların görücüye çıktığı haldeki yoğunluk öğlen saatlerine kadar devam ediyor.

TÜKETİM ARTTI

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, bu sene balıkçılıkta çok daha iyi bir seviyede olduklarını belirterek, “Pandemiden dolayı inanılmaz bir tüketim var. Taleplere yetişemiyoruz” dedi. Çakan, Karadeniz’de hamsi sezonunun yavaş yavaş başladığına işaret ederek, Ege’de ise yıllardır süre gelen sardalya bereketinin devam ettiğini vurguladı. Balık haline gelen bireysel tüketici sayısında da ciddi artış olduğunu dile getiren Çakan, özellikle hamsi ve sardalyada tüketicinin taleplerine yetişemediklerinin altını çizdi. Çakan, Ege’de balık çeşidinin fazla olduğunu ifade ederek, “Bu sene tüm Türkiye Ege balığı tüketti. Buradaki balık halinden Türkiye’nin dört bir yanına ürün gönderiyoruz. Geçen sene 55 bin ton olan rakamın bu sene 60 bine ulaşacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Fiyatlardan da herkes memnun. Balıkçı da tüketici de” değerlendirmesinde bulundu.