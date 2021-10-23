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Balıkçılar Meclis’te dert yandı: Sahil binaları balıkları yanıltıyor

#Balıkçılar#Meclis#Murat Kul
Balıkçılar Meclis’te dert yandı: Sahil binaları balıkları yanıltıyor

Balık yokluğu ve deniz kirlenmesinde zaman zaman eleştirilerin hedefi olan balıkçılar Meclis’te kendilerini savundu.

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Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Murat Kul, Marmara’daki dengenin iklim değişikliği ve aşırı şehirleşmeyle bozulduğunu belirtirken, kıyı şeridindeki bina ışıklarının göç davranışında balıkları yanılttığını söyledi. Meclis Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kul şunları söyledi:

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“Hep bize suç attılar: İşte denizleri bitirdiniz, denizleri şöyle yaptınız. Sonuçta biz bundan geçimimizi sağlıyoruz, yüzyıllardır bu işi yapıyoruz. Göçler gerçekten değişti. Ekim, kasım ayında havalar çok sıcak gitti. Bununla beraber balıklar göç almadı veya o kıyı bandında durmadı, serin yerler aramaya başladı, Rusya’ya gitti, tekrar geri geldi. Eskiden Marmara’da 8-9 milyon kişi yaşıyordu, şimdi 30-40 milyon kişi o havzada yaşıyor.

Bütün atıklar oraya gidiyor. Işık kirliliği... Balık ışıktan çok etkilenir, göç yolunu değiştirir. Eskiden sahillerde bu kadar ışık yanmazdı. Bunlar bizim için büyük etken. Tartışmamız gereken balık ve balıkçı değil. İstanbul’da 134 dere var, bunları temizlememiz lazım. Koruyamadığımız yer bizim değildir. Ama hep midye çiftlikleri, balık çiftlikleri kuruluyor. Bizim avlak sahalarımıza girildi.”

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TÜRK SOMONU YOK SATIYOR

Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Özerdem Maltaş da Tarım Bakanlığı’nın desteğiyle denizlerde Türk somonu türü geliştirildiğini söyledi, “Yok satıyoruz” dedi. Dalgıç olan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan da “Mesela pinalar (midye türü), hâlâ süs objesi olarak kullanılıyor. Denizatı, denizyıldızı kurutulur. Bunların avlanması, toplanması yasaktır. Balıkçıda el kadar orfozları tezgâha koymuşlar, kavga ettik adamla. ‘Başka ülkelerden geliyor’ diyorlar, kuyruklu yalan” dedi.

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