Balıkçılar hamsi için Gürcistan ve Abhazya’ya yolcusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ayşe Ceylan yine gündemde: Geçmişte karanlık işlerim oldu... İşte parayı aldığı anAyşe Ceylan yine gündemde: Geçmişte karanlık işlerim oldu... İşte parayı aldığı an!#Hayali Poliçe
Uçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmışUçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'#Sağlık
Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi İstifaya zorlayan olaylar zinciri...Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi! İstifaya zorlayan olaylar zinciri...#Beşiktaş
İslam İşbirliği Teşkilatı buluşması... Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç akınını karşılayamazİslam İşbirliği Teşkilatı buluşması... Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç akınını karşılayamaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Altın fiyatlarında kritik gün Yatırımcılar saat 16:30a dikkat...Altın fiyatlarında kritik gün! Yatırımcılar saat 16:30'a dikkat...#Altın
Katliam gibi kaza: En az 53 ölü... Görüntüler dünyayı şoke ettiKatliam gibi kaza: En az 53 ölü... Görüntüler dünyayı şoke etti#Meksika
Geri adım yok Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Ekim füzeleri...Geri adım yok! Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Ekim füzeleri...#Rusya
Uzman çavuşu nişanlısı öldürmüştü... Savunmasını yaparken gözyaşlarına boğuldu: İğrenç detaylarUzman çavuşu nişanlısı öldürmüştü... Savunmasını yaparken gözyaşlarına boğuldu: İğrenç detaylar#Cinayet
Beyin ameliyatında unutulan malzeme sonu oldu Hastanede skandal: Harekete geçildiBeyin ameliyatında unutulan malzeme sonu oldu! Hastanede skandal: Harekete geçildi#Beyin Ameliyatı
Geri sayım başladı Gişelere akın ediyorlarGeri sayım başladı! Gişelere akın ediyorlar#Milli Piyango
65 milyon kişiyi şaşırtan tweet Elon Musk her şeyi bırakıyor mu65 milyon kişiyi şaşırtan tweet! Elon Musk her şeyi bırakıyor mu?#Elon Musk
Babaannesinin naylon çorabı gibi kullanmış...'Babaannesinin naylon çorabı gibi kullanmış...'#Demet Akalın
İşte en çok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda çalışanlar yaşadıİşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!#Sektör
Bitcoin köşeye sıkıştı, milyarder isimden dev fiyat tahminiBitcoin köşeye sıkıştı, milyarder isimden dev fiyat tahmini#Bitcoin
Grup liderliği gelince işler değişti İşte Galatasarayın muhtemel rakipleri...Grup liderliği gelince işler değişti! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...#Galatasaray
HABERLEREkonomi Haberleri

Balıkçılar hamsi için Gürcistan ve Abhazya’ya yolcusu

#Hamsi Avı#Hamsi Fiyatları#Balık Avı
Balıkçılar hamsi için Gürcistan ve Abhazya’ya yolcusu

Türk karasularında 1 Eylül'de sezona palamut avı ile başlayan ancak palamutta umduğunu bulamayan balıkçılar, hamsiye yönelirken yaklaşık 3 aylık sürede avlanan hamsi hem vatandaşları hem de balıkçıları memnun etti. Hamsinin artık bugünlerde yeterince av vermemesi karşısında ise balıkçılar rızkını Türk karasuları dışında Gürcistan ve Abhazya açıklarında arayacak.

Haberin Devamı

Karadeniz’de şu an itibariyle hamsi avının kesildiğini belirten Denizer Balıkçılık’ın sahibi Recep Denizer, “Şu anda deniz suyu sıcaklığının hamsinin Karadeniz bölgesinde kalması için elverişli olmadığını görüyoruz. Hamsi göçünü erken tamamlıyor. Deniz suyu sıcaklığının yanı sıra tekne sayısının fazla olmasıyla birlikte hamsi bu bölgede durmuyor. Daha sakin olan Gürcistan’a Abhazya’ya gidiyor oralarda kendini gösteriyor. Şu anda Türkiye’den oralara giden tekneler artık oralarda bol miktarda avlıyorlar” dedi.

Türkiye’den gidecek olan balıkçı teknelerinin 1 Ocak’tan itibaren Gürcistan ve Abhazya’da hamsi avına çıkacaklarını belirten Denizer, “Artık Türkiye’ye Ocak ayının 1’inden sonra orada avlanan hamsiler gelebilecek. Ancak o bölgede Aralığın 15’den sonra tutulan hamsiler oradaki fabrikalara ve Gürcistan halkının yiyebileceği şekilde piyasaya sürülebilecek. 1 Ocaktan itibaren orada avlanan iri hamsiler Türkiye’ye gelecek. Şu anda bölgemizden 20 kadar tekne Gürcistan’a giderek avlanıyorlar” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

‘Hayali poliçe’ vurgunu Ayşe Ceylan yine gündemde: Karanlık işlerim oldu‘Hayali poliçe’ vurgunu! Ayşe Ceylan yine gündemde: Karanlık işlerim olduHaberi Görüntüle

"ARTAN MAZOT FİYATLARININ ALTINDAN BALIKÇININ KALKMASI ZOR"

Haberin Devamı

Denizer, artan yakıt fiyatının balıkçıya darbe vurduğunu ifade ederek, “Yakıtın son günlerde inanılmaz artışı balıkçılık sektörüne çok darbe vurdu. Geçen sene 22 bin litre mazot, 63-65 bin TL’ye alırken şimdi 220-230 bin TL oldu. Bunun altından balıkçının kalkması çok zor. Önümdeki günler balıkçılık sektöründe büyük bir sıkıntı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"HAMSİ 1 EKİMDEN İTİBAREN AVLANSIN"

Tekne sahiplerinden Ahmet Köroğlu ise bu sezon hamsinin erken başlayıp erken bittiğini ifade ederek hamsi avının 1 Ekim’de başlaması gerektiğini söyledi. Devletin hamsi avlanma tarihine müdahale etmesi gerektiğini kaydeden Köroğlu, “Bu sene hamsi erken başladı erken bitti. Böyle olacağı belliydi. Hamsi avına Eylül 1- 2’sinde başlasan bunun sonu böyle olur. Devletimizin bu işe müdahale etmesi lazım. Hamsi avının başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında çok fark olması lazım. Eylül 1 ‘de hamsicilik olmaması lazım. Eylül 1 ‘de hamsi avlanma izin belgesi veriliyor. Bu yanlış bir şey. O zaman da balıkçı Eylül’de hamsi avına başlıyor, dolayısıyla bugünlere gelene kadar da hamsi azalmış oluyor. Yoksa devlet buna normal müdahale etse avcılık uzun sürebilirdi. Havaların sıcak gitmesi de hamsi avını olumsuz etkiledi diyebiliriz. Hamsi avı Eylül ayı sonu ya da Ekim 1 ‘de başlaması lazım. Hamsi avlanma izni o zaman verilmesi gerekir. Eylül 1 ‘de hamsi avcılığı olmaz. Yıllardan beri balıkçılıkla uğraşıyorum böyle bir şey görmedim” ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Uçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmışUçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'Haberi Görüntüle

"GÜRCİSTAN'DAKİ HAMSİ AVINDAN ÇOK FAZLA UMUTLU DEĞİLİZ"

Haberin Devamı

Ocak 1 itibariyle Gürcistan ve Abhazya karasularında avlanacaklarını ancak hamsiyle ilgili burada da fazla umutlarının olmadığını kaydeden Köroğlu, “Hazırlıklarımız var birkaç gün sonra oralara geçeceğiz. Ancak orada da balık olmadığını söylüyorlar. Bu sezon 30-40-60 millerde balık avladığımız zamanlar oldu. 50 millerde giden balık bizim sahillere ya da Gürcistan sahillerine gelmez. Gürcistan’a gidiyoruz ama çok umutlu değiliz. Beklentimiz çok zayıf. Bu mazot fiyatlarıyla yola çıkılarak avcılıktan para kazanma şansımız yok gibi. Çok sayıda çalışan insanımız var. Onlar da biz de mağdur olacağız. Bizim mağduriyetimiz onların mağduriyetine yansıyor. 5-6 günde 200 bin TL’lik mazot harcıyoruz. Bunun altından nasıl çıkacağız bilmiyorum” dedi.

Gözden Kaçmasın

Meksikada katliam gibi kaza: En az 53 ölüMeksika'da katliam gibi kaza: En az 53 ölüHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hamsi Avı#Hamsi Fiyatları#Balık Avı

BAKMADAN GEÇME!

Herkesin gündemi altın Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktı

Herkesin gündemi altın! Peki bu değerli maden nasıl ortaya çıktı?

#Altın
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab