Balık tüketiminde sınıfta kaldık

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Pakdemirli’nin yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Gürer önergesinde “Koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan balık tüketiminin artırılması konusunda hangi çalışmalar yapılmaktadır? Salgın öncesi ve sonrasındaki süreçte Türkiye’de balık tüketimindeki oran nedir?” sorularını yöneltti.

PANDEMİDE ETKİLENDİ

Bakan Pakdemirli, önergeye verdiği yanıtta özetle şunları kaydetti:“Su ürünleri ihracatının ve tüketiminin bütün Dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi sürecinde olumsuz etkilenmesi nedeniyle üreticilerimizin mağdur olmasını engellemek ve ülkemizde kişi başına düşen balık tüketiminin artırılması, özellikle halkımızın sağlıklı ve hijyenik şartlarda işlenmiş ürüne daha kolay ve daha ekonomik olarak ulaşmasını sağlamak amacıyla, ‘İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ yürürlüğe girmiştir. Bu destek ile; ürünlerini işletip dondurulmuş olarak paketleyerek sadece iç piyasaya satış yapan üreticiler desteklenecektir. Böylelikle üreticilerin ürettiği ürünlerin tüketicilere kolay ulaşması sağlanacaktır.

MALİYETİNE SATIŞ KAMPANYASI

Ülkemizde balık tüketiminin artırılması amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda; 3-7 Nisan’da çipura ve levrek, 15-17 Nisan’da Türk somonunun, 21-22 Nisanda ise alabalığın neredeyse maliyetine satıldığı kampanyalar yapılmıştır. Bu kampanyalar ile halkımızın beğenisine sunulan balıklar tüm ülkede yoğun ilgi görmüş, üretici, tüketici ve satıcılar da memnuniyetlerini belirtmiştir. Bu sayede, dünya ortalamasının yaklaşık üçte bir oranında olan ülkemizdeki kişi başı balık tüketimi miktarının artırılmasına ve COVID-19 pandemisi nedeniyle üreticinin mevcut ürün pazarına alternatif oluşturarak balık satışına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Son açıklanan su ürünleri üretim tüketim verilerine göre; kişi başına ortalama su ürünleri tüketimi 2018 yılında 6,14 kilogram olarak gerçekleşirken, 2019 yılında yüzde 2 artarak 6,26 kilogram olarak gerçekleşmiştir.”