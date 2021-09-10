Balık haline ‘boy’ baskını

1 Eylül itibariyle su ürünleri av sezonun açılmasıyla beraber İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı.

Beylikdüzü’ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali’ndeki denetimlerde, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere, İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve Beylikdüzü Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri de destek verdi.



TEK TEK ÖLÇÜLDÜ

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kasalardan alınan balıkların en fazla yüzde 15 standarttan ufak çıkacak şekilde kontrolleri yapıldı. Hava muhalefeti nedeniyle denize açılmayan ekipler önce soğuk hava depolarındaki kasaları inceledi, şok deposuna girdi, mezat alanındaki balıkları kontrol etti. Boy yasağına uygun olmayan balıklara el koydu. Hale balık getiren araçların da kasaları açıldı. Kanuna uygun boyda olmayan balıklara el konuldu. Gece boyu süren denetimde 573 kasa istavrit,12 kasa uskumru ve 4 kasa tekir balığının boy yasağına uygun olmadığı saptandı. 8 ton 795 kilogram balık Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay gibi sosyal yardım kuruluşları ve hayır kurumlarına verilmek üzere Yediemin Balık Deposuna taşındı. 9 kişiye boy yasağına uymamaktan ve nakil belgesi bulundurmamaktan toplamda 70 bin 780 lira para cezası uygulandı, haklarında tutanak tutuldu. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nca hamsinin boyu en az 9 santimetre, sardalya ve tekirin boyu en az 11 santimetre, istavrit, barbunya, mezgitin boyu en az 13 santimetre, uskumru, çipuranınsa en az 20 santimetre olması gerekiyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Boy yasaklarına bakma sebebimiz; sürdürülebilir balıkçılık için bizden sonraki nesillerin de balık yiyebilmesi, balıkçılık faaliyetini yürütebilmesi. Gelecek nesillerin balıkları sadece internet ve müzede görmemesi için, balıklara mutlaka bir kere üreme fırsatı vermemiz gerekiyor. Su ürünleri halinde denetim yaptık, boy yasaklarına uymayanlara el koyduk. Mülkiyeti kamuya geçti. El koyduğumuz 8 ton balık, Çocuk Esirgeme Kurulu, Kızılay, Darülaceze gibi sosyal yardım kuruluşlarına paylaştırılacak. Vatandaşlarımız küçük boyda balık almasınlar. Biz almazsak balıkçılar da küçük boyda balık tutmaz” dedi.

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