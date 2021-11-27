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Balık fiyatlarına lodos etkisi

#Balık Fiyatları#Lodos#Balıkesir
Balık fiyatlarına lodos etkisi

Marmara ve Ege' de etkili olan lodos baık fiyatlarını etkiledi. Lodos nedeniyle avlanan balık miktarı azalınca tezgahlarda fiyatlar da yükseldi.

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Marmara ve Ege' de etkili olan lodos balık tezgahlarını da vurdu. Bandırma Balık haline az miktarda balık gelince balık fiyatları da yükseldi.

Lodos Bandırma balık halindeki balık tezgahlarına da esti. Balık azlığı fiyatlara yansıdı. Balıkhalinde hamsi 40, çinekop 50, palamut tanesi 35 ve istavrit ise kilosu 25 liradan satılıyor.

Balık fiyatlarına lodos etkisi

Lodosun balık miktarı ve fiyatlarını etkilediğini belirten Balıkçı Barış Yıldız, "Havaların Lodos olmasıyla birlikte Hamsi fiyatları biraz yükseldi. Balıkhaneye lodostan dolayı balık az geliyor, o yüzdende fiyatlar yüksek oluyor. Fiyatlar yüksek olunca insanların balıklara ilgisi az oluyor. Bu da beklentimizin altında kalıyor. Fiyatlara gelince hamsi kilosu 40, çinekop kilosu 50 liradan satılıyor. 3 gün daha lodos var. Balık fiyatları düşmez" diye konuştu.

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#Balık Fiyatları#Lodos#Balıkesir

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