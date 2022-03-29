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Balık bolluğu başladı! Fiyatlar düşüşte

#Balık#Fiyat#İstavrit
Balık bolluğu başladı Fiyatlar düşüşte

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde yaşanan balık bolluğu fiyatları düşürürken balıkçıların yüzünü güldürüyor.

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Havaların güneşli ve güzel olması balık tezgahlarına yansıdı. Son günlerde Bandırma Balık halinde yaşanan balık bolluğu tezgahlarda ki etiketlere yansıdı. Yaşanan balık bolluğunun fiyatları düşürdüğünü belirten Balıkçı Barış Yıldız, " Soğuk ve fırtınalı havaları geride bıraktık. Havalar güzel. Kayıklar denize açılıyor. Bandırma balık halimize gelen balık miktarı her geçen gün artarken, balık bolluğu fiyatlara da yansıdı. Kilosu 50 Lira olan İstavrit 35, kilosu 50 olan Hamsi 40, kilosu 50 Lira olan Kolyoz ise 40 Liraya düştü. Balık yasağına az bir süre kala vatandaşlarımızı bol bol balık tüketmeye davet ediyoruz. Balık bolluğu devam ederse fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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#Balık#Fiyat#İstavrit

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