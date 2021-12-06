Balık az gelince fiyatlar yükseldi

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Bandırma balık haline balık az gelince etiket fiyatları yükselişe geçti.

Hamsinin kasasının 600 lira olduğunu belirten Balıkçı Barış Yıldız, " Bandırma balık haline balık az geliyor. Bu da otomatik olarak fiyatlara yansıyor. Dün 35 ile 40 Lira olan Hamsi 50 Liradan satılıyor. Çinekop kilosu 50, İstavrit kilosu 25 Liradan satılırken, Çupra tanesi 30, Levrek ise tanesi 35 ile 45 Liradan satılıyor." dedi.

Balık fiyatları yüksekdiği zaman ilginin azaldığını söyleyen Yıldız, "Beklediğimiz istediğimiz satışı yapamıyoruz. Tabi fiyatın yüksek olmasına hava şartları da büyük etken Lodos olunca balık az oluyor. Havaların düzeltip, balıkların bollaşıp, isteğimiz satışı yapmayı bekliyoruz. Evet balık fiyatları yüksek. Balık fiyatları düşsün, vatandaş balık yesin istiyoruz. Bir iki gün daha lodos varmış. " şeklinde konuştu.