Bakü’deki yatırım zirvesine büyük ilgi

Azerbaycan Ekonomi ve Kültür Bakanlıklarının himayesinde düzenlenen zirvenin açılış toplantısına Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Mahmut Erol Kılıç, ICYF Başkanı Taha Ayhan, KOBİA Başkanı Orhan Memmedov ve çok sayıda davetli katıldı.



KARABAĞ’A YATIRIM VURGUSU ZİRVEYE DAMGA VURDU



Geçtiğimiz yıl Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesine yönelik yatırım vurgusu zirveye damgasını vurdu.



Açılış konuşmasını yapan Azerbaycan ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, Azerbaycan’ın İslam İşbirliği Gençlik Forumu’na büyük önem verdiğini belirtirken başta ICYF olmak üzere işgal altındaki toprakların bağımsızlığına kavuşturulması sürecinde Azerbaycan’a destek olan kurumlara teşekkür etti.



Jabbarov Karabağ’ın gelişimine yönelik yatırımların hızlanarak devam edeceğini vurgularken, “Hükümetimiz bu bölgeye hazırda büyük sermaye yatırmaktadır. İşgalden kurtarılan topraklar Azerbaycan’ın gelişimine büyük katkı verecek. Karabağ işgalden kurtulurken Türkiye’nin her zaman yanımızda olduğunu biliyorduk. Şimdi de Türk sanayiciler tarafından büyük yatırımlar bölgede hayata geçiriliyor. ICYF üyesi ülkelerin gençleri arasındaki tecrübelerin paylaşımı da ülkelerimizin gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.



GÖKSEL AŞAN: BİR RÜYAYI GERÇEKLEŞTİRDİK



Zirvede konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan da açılışı yapılan Fuzuli Havaalanı’nı hatırlatarak “Fuzuli’den buraya uçakla gelmek rüya gibi bir şeydi. Bu rüyayı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.



“Şu an var olan enerji devam ettiği sürece 5-10 yıl içinde çok daha farklı şeyler göreceğiz” diyen Göksel Aşan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün bu süreçte KOBİ’kerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. KOBİ’leri işgalden kurtarılan topraklara çekmek çok önemli. KOBİ’lerin finansmana ulaşması da çok önemli bir konu. Katılım finansın özündeki risk paylaşımı kavramının KOBİ’lerin finansmanında çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”



BİLAL ERDOĞAN: DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN DE MÜJDE



Zirvede konuşan Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin bölgenin gelişimi içini çok önemli olduğunu vurguladı. Son 1 yıl içinde ikinci kez Karabağ bölgesine geldiğini belirten Bilal Erdoğan Fuzuli Havalimanı’nın açılını hatırlatarak, “30 yılda bölgede şehirler yollar adeta yok edilmişti. Son gelişmeler sadece Azerbaycan ve bölge için değil dünya ekonomisi için de bir müjde oldu.”

Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise, Karabağ zaferinin "tek millet iki devlet" anlayışının güzel bir tezahürü olduğunu söyledi.



İşgalden kurtarılan toprakların uzun yıllar boyunca işlenmediğini hatırlatan Erdoğan, toprakların gerçek sahiplerine dönmesiyle kısa zamanda yapılan altyapı ve üstyapı projelerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.



Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:



"Orada yapılan imar faaliyetlerine tarihi eserlerin restorasyonuyla başlanılmış olması çok değerli. Bu bölgenin turistik potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. İnanıyorum ki bugünkü toplantıya gelen girişimciler Karabağ'ın bu potansiyelinin açığa çıkarılmasına, İslam dünyasının da iş birliği içerisinde çalışmasına olanak sağlayacaktır. Karabağ zaferi şunu göstermiştir; Kardeş ülkelerin birbirleriyle dayanışması her zaman olumlu sonuçlara gebe olmaktadır. Türkiye ile Azerbaycan'ın dayanışmasının ne kadar muvaffak olduğunu gördük. Ümit ediyorum ki bu dayanışma İİT bünyesindeki Müslüman ülkeler arasında da olsun. Türk Konseyi ülkeleri arasında da benzer dayanışmanın tezahürlerini görmek istiyoruz." dedi.



DAĞLIOĞLU: PANDEMİ SONRASI İŞ FIRSATLARI İÇİN BURADAYIZ



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise, “Bugün pandemi sonrası iş fırsatlarını cesaretlendirmek içini Bakü’deyiz” dedi. Dağlıoğlu, Karabağ bölgesine yönelik yatırımla konusunda iş dünyasını desteklediklerini ifade etti.



DÖNMEZ: ULAŞIM KOLAYLAŞIRSA TİCARET DE KOLAYLAŞACAK



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de Bakanlık olarak Azerbaycan'a tüm alanlarda katkı ve desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

Dönmez, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2,5 milyar dolar civarında olduğunu, bu rakamın artması gerektiğini kaydederek, "Ulaşım kolaylaşırsa ticaret de kolaylaşacak. Girişim sermayesinin önemi. Faiz düzeninden kurtulmamız lazım. Bu bizim genetik kodlarımıza aykırı. Faizle bir yere gelemeyiz." ifadelerini kullandı.



TAHA AYHAN: İŞ BİRLİĞİNDEN DOĞAN ZAFER YENİ ZAFERLERE KAPI AÇSIN



ICYF Başkanı Taha Ayhan da İİT üyesi ülkelerin girişimcilerinin 30 yıldan sonra işgalden kurtarılan Karabağ topraklarının ihyası için bir araya getirdiklerini belirtti.



Ayhan, "İstiyoruz ki gençler, iş adamları ve İslam ümmeti Karabağ zaferine sahip çıktıklarını göstersin. İş birliğinden doğan zafer yeni zaferlere kapı açsın. Yeni bir girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına yönelik çeşitli adımlar atılacak. Sadece kar amaçlı değil medeniyetimizi de gözeten, süreklilik olması için de gençleri de kapsayan bir yaklaşım belirliyoruz. Karabağ’ın özgürlüğüne gençlerin sahip çıkması, kültür boyutunun atlanmaması işgal altındaki diğer İslam coğrafyaları için ilham olacaktır" dedi.