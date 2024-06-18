Baklavanın tadını fıstık kaçırdı

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Ramazan Bayramı itibarıyla baklava fiyatları bir önceki seneye göre yüzde 80 civarında artmış; bir kilo cevizli baklava fiyatı ortalama 600-650 TL’ye, bir kilo fıstıklı baklava ise 750-850 liraya ulaşmıştı.

Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü, Kurban Bayramı öncesinde kilosu 800-900 TL arasında değişen fıstığın, Kurban Bayramı ile beraber 1200-1300 TL’ye çıktığını söyledi. İki bayram arasında fıstık fiyatlarının yüzde 44 ila yüzde 50 aralığında artması ise fıstıklı baklavanın fiyatını yüzde 20 civarında artırdı. Güllü, “Fıstıklı baklavanın kilosu Ramazan’da 890 TL idi. Şu an 1070 TL. Bu fiyat artışının ana sebebi artan fıstık fiyatları. Fakat bu, her Kurban Bayramı öncesi yaşadığımız bir durum” dedi.

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‘NEDENİ STOKÇULUK’

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu Bloomberght’ye konuyla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve “Ramazana göre fıstık mahsülü neredeyse aynı, dolar kuru da aynı. Buna rağmen fıstık fiyatları artınca baklavaya 100 TL ila 150 TL arasında zam geldi. Fıstık fiyatlarının durup dururken artmasının, Gaziantep’te belli bir fıstık stoku olan firmaların yapmış olduğu bir hamle olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

‘YENİ MAHSUL BOL FİYATLAR DÜŞER’

Hürriyet’e konuşan MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ise, baklava fiyatlarında hammadde maliyetleri ve deprem şartlarının yarattığı etkiyle ciddi bir artış olduğunu söyledi.

“Ben baklavayı ihraç ediyorum, onlara da buradaki durumu anlatamıyoruz” diyen Kanbur, Kurban Bayramı’nda tüketicinin baklava talebinin daha fazla arttığının altını çizdi. Bu bayram baklava fiyatlarının yüzde 40’ın üzerinde arttığını söyleyen Kanbur, şu bilgileri verdi:

“Bu artışta fıstık fiyatlarına zammın önemli bir etkisi var. Ülke olarak zor bir dönemden geçiliyor. Kiminin elinde eski fıstıklar var, eski fiyattan almış, kenara koymuş. Ancak yerini eski fiyattan dolduramayınca bu da fiyatlara yansıyor. Kaliteli bir baklavanın bir kilogramında 250 gram Antep Fıstığı kullanılır. Ama fiyat artınca fıstığı azaltıyoruz. Kimine ‘özel yapım’ diyoruz, kimine demeyip daha düşük fiyattan satıyoruz. Fıstık stoklama elbette var. Bunu engelleyemiyorsunuz. Yine de umutluyuz çünkü bu yıl fıstık bol, mahsul iyi gelecek. Bu da fiyatları düşürür diye bekliyoruz. Hepimizin isteği fiyatlar düşsün herkes kolaylıkla alsın, üreten de malını satabilsin.”