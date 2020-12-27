Bakkallara dijital eğitim

Ticaret Bakanlığı, Coca-Cola Türkiye ile işbirliğiyle salgın döneminde bakkalların dijital dönüşümde daha etkin yer alabilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri amacıyla yeni bir proje başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ‘Bakkalımla El Ele’ projesi ile 81 ildeki bakkal esnafına e-ticaretten müşteri ilişkilerine, dijital pazarlamadan reklamlar ve sosyal medya kullanımına kadar çeşitli konularında eğitim verilecek. Söz konusu eğitimlere Bakanlığın dijital eğitim portalı Sanal Ticaret Akademisi’nden ücretsiz ulaşılabilecek. Diğer taraftan belirli illerde gezici tırlarla proje tanıtılacak.Bakkal esnafının hayatını kolaylaştıracak çözümlerin eğlenceli videolarla kullanıcılara aktarıldığı eğitimleri tamamlayan başarılı bakkallara ‘En Dijital Bakkal’ sertifikası verilecek.

2 MİLYON ESNAF

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, projeye ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren ve sayıları 2 milyona ulaşan esnaf ve sanatkarın üretimleri ve istihdama sağladıkları katkılarla ülke ekonomisinin en önemli yapı taşlarından olduğunu belirtti. Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sonrasında dijital dönüşümün ve elektronik ticaretin daha da önem kazandığına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti: “Bu dönemde dünya genelinde çeşitli kısıtlamalar uygulanırken, insanlar evlerinden çıkmadan internet üzerinden alışverişe daha çok yönelmeye başladı. Bunun bir sonucu olarak Türkiye’de geçen yılın ilk altı ayında 55.9 milyar lira olan e-ticaret hacmi bu yılın ilk altı ayında yüzde 64 artışla 91.7 milyar lira seviyesine yükselmiştir. Bu artışa paralel olarak salgın döneminde gıda-market alışverişleri önceki yıla göre 4 kattan daha fazla bir artış göstermiştir.

GELİRLERİ YÜKSELECEK

Elektronik ticaretteki bu artışı sayısı 200 bine yaklaşan bakkal esnafımız dijital dönüşüm uyum sağlayarak fırsata çevirebilir. Biz de Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz Bakkalımla El Ele Projesiyle bakkal esnafımızı elektronik ticarette ve artan rekabet ortamında güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerimizle bakkallarımızın dijital dönüşümlerini sağlayarak, bulunduğu sokağın dışında, internet üzerinden de satış yapmalarını, farklı yöntemlerle satışlarını artırmalarını, böylelikle hem daha fazla müşteriye ulaşmalarını hem de gelirlerini yükseltmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Öte yandan esnaflarımıza yönelik global firmalarla ortak çalışmalarımız devam edecek.”