Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022’de devrede

Tamamlandığında saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine ulaşacağını dile getiren Karaismailoğlu, “Bakırköy sahilden başlayan projemiz, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olmak üzere 7 adet istasyona sahip olacak” dedi. Karaismailoğlu, bu hattın diğer toplu taşıma modlarıyla, Bağcılar-Kayaşehir, Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı, İkitelli-Ataköy metro hatlarıyla ve Marmaray ile birbirine bağlanacağını söyledi.



DEMİRYOLU YATIRIMLARI

Son 19 yılda, 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki konvansiyonel demiryolu hattının tamamını yenilediklerini belirten Karaismailoğlu, 1.213 kilometre yüksek hızlı tren hattı yaptıklarını, ülkeyi dünyada 8’inci, Avrupa’da 6’ncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline getirdiklerini, halen 3 bin 872 kilometre daha demir yolu yapımına devam ettiklerini aktardı. Karaismailoğlu, Ankara-Sivas ve Konya-Karaman yüksek hızlı tren hatlarını yakın zamanda hizmete açacaklarını vurguladı. Karaismailoğlu, kent içi raylı sistem projelerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını belirterek, ülke genelinde 12 ayrı şehirde toplam 811.4 kilometrelik kent içi raylı sistemi bulunduğunu dile getirdi. Karaismailoğlu, İstanbul’a 80 kilometreden fazla kent içi raylı sistem kazandırdıklarını, yapımı devam eden metro hatlarının toplam uzunluğunun ise 91 kilometre olduğunu bildirdi.

KANAL İSTANBUL STRATEJİK BİR KONU

Kanal İstanbul’un dünyanın lojistik vizyon projesi olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul ile Türkiye, dünyadaki güç ve etkinliğini çok daha artıracaktır. Kanal İstanbul gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye’nin yarınları için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler, siyasi çekişmeleri değil, halka hizmeti esas alıyoruz” dedi.

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