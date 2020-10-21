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Ekonomi
Haber Giriş: 21.10.2020 - 08:45 | Son Güncelleme:

Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik

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Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik
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Bakım merkezlerinde, bakım hizmeti sunulabilmesi için gelir ölçütü ve ağır engellilik şartı ile hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü şartı dikkate alınmaksızın 2021'in Nisan ayına kadar yaşlılara ve engellilere hizmet verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca aranan şartlarda değişiklik yapıldı. Buna göre, yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için gelir ölçütü ve ağır engellilik şartı ile hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü şartı, 17 Nisan 2021 tarihine kadar kaldırıldı. 

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