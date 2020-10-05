Baker Hughes: ABD’de petrol sondaj kule sayısı 6 adet arttı

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD’de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise 1 adet düşüşle 74’e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, üç tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere 266 adete yükseldi. ABD’de petrol ve doğalgaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 521 adet azaldı.

Kanada’da petrol sondaj kule sayısı 4 adet artışla 37 adete yükselirken, aynı dönemde doğalgaz sondaj kule sayısı değişmeyerek 38 adet düzeyinde kaldı ve toplam sondaj kule sayısı 4 adet artışla 75’e yükseldi. Böylece Kanada’nın tamamında sondaj kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 68 adet geriledi.