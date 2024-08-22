Bakanlıktan Vaniköy'deki inşaata ilişkin açıklama

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde inşai faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. İl Müdürü Maliki Ejder Batur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü’müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir." ifadelerini kullandı.