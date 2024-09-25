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Bakanlıktan Pazar Belediyesi'ne 1.3 milyon lira ceza

Güncelleme Tarihi:

#Çöp#Rize#Pazar İlçesi
Bakanlıktan Pazar Belediyesine 1.3 milyon lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 16:55

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Rize Pazar Belediyesi’ne ilçede topladıkları çöpleri Soğuksu Mahallesi’nde dere kenarına döktükleri gerekçesiyle 1 milyon 299 bin TL ceza uyguladı.

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İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi. Çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılan belediyeye ilgili Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 299 bin TL ceza kesildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Denetim neticesinde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu’na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

 

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#Çöp#Rize#Pazar İlçesi

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