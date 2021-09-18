Bakanlıktan otomotivde fiyat denetimi

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Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan bilgilendirmede Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının harekete geçtiği, denetleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiği açıklandı. 12 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV matrahlarında değişiklik yapılmıştı. Ancak sıfır kilometre araç fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin olarak bakanlığa 2 binden fazla şikayet dilekçesi ulaştığı belirtilen açıklamada, özetle şunlara dikkat çekildi:

GALERİCİLERE SATIYORLAR

“Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer almıştır. Yine bu şikayet başvurularında, yukarıdaki haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek, ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları ifade edilmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen bu şikayet dilekçelerinin çözüme kavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararıyla sıfır kilometre araçların fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz hale getirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla, ticaret müfettişleri görevlendirilmiştir. Müfettişlerce 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir ve yürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir.”