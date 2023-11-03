Bakanlıktan önemli emekli maaşı açıklaması

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, 'tüm emeklilerin maaşları değişiyor' başlıklı haberler yer aldığı ve bu haberlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni bir intibak düzenlemesine gidileceğiyle ilgili ifadelerine yer verildiği belirtilerek, "2 Kasım 2023 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığımızın 2024 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan tarafından emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak, günümüze kadar emekli aylık miktarlarında yapılan iyileştirmelere yönelik yasal düzenlemeler belirtilmiştir. Konuşmada, 2000 yılından önce emekli olanların aylıklarına intibak düzenlemesi yapılarak iyileştirme sağlandığı belirtilmiş olup, yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği hususuna yer verilmemiştir. Dolayısıyla, söz konusu haberde konuya ilişkin çalışma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.