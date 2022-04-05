Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakanlıktan motoryağı uyarısı

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Motoryağı#Şikayet
Bakanlıktan motoryağı uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, işletmelerin yetki belgesi bulunmadan motoryağı değişimi yapmasının yasak olduğunu belirterek, “Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motoryağı değişimi yapan işletmelere 13 bin 620 TL idari para cezası verilir” uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

Daha önce atık motor yağlarının 10 numara yağa çevrilip satıldığı haberleri kamuoyuna yansımıştı. Bakanlık, gelen şikâyetler üzerine Türkiye geneline yaptığı uyarıda Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereği motoryağı değişiminin akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurumları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler tarafından yapıldığını hatırlattı. Uyarı yazısında bu işletmelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuru yaparak Motoryağı Değişim Noktası İzin Belgesi alması gerektiğini kaydetti.

Çevre Kanunu yetki belgesi bulunmadan motoryağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulacağını belirten bakanlık, “Yetki belgesi bulunmaksızın motoryağı değişimi yapılan işletmelere idari yaptırım uygulanır” hükmünü hatırlattı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Motoryağı#Şikayet

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF