Bakanlıktan motoryağı uyarısı

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Daha önce atık motor yağlarının 10 numara yağa çevrilip satıldığı haberleri kamuoyuna yansımıştı. Bakanlık, gelen şikâyetler üzerine Türkiye geneline yaptığı uyarıda Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereği motoryağı değişiminin akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurumları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler tarafından yapıldığını hatırlattı. Uyarı yazısında bu işletmelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuru yaparak Motoryağı Değişim Noktası İzin Belgesi alması gerektiğini kaydetti.

Çevre Kanunu yetki belgesi bulunmadan motoryağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulacağını belirten bakanlık, “Yetki belgesi bulunmaksızın motoryağı değişimi yapılan işletmelere idari yaptırım uygulanır” hükmünü hatırlattı.