Bakanlıktan lojistik merkez atılımı

Buna göre, lojistik merkezlerin çevresi, gelişme bölgesi olarak ilan edilecek. Yeni düzenleme ile lojistik performans endeksinde 160 ülke arasında 47’nci sırada yer alan Türkiye’nin ilk 25’e girmesi hedefleniyor. Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağlaması beklenen lojistik merkez kurulumu çalışmaları kapsamında planlanan 21 adet lojistik merkezin 9’u işletmeye açıldı. Mersin Yenice ve Konya Kayacık lojistik merkezleri ise tamamlanarak işletmeye alınma aşamasına gelirken, İzmir ve Kars lojistik merkezlerinin de yapımı sürüyor. İstanbul (Avrupa Yakası), Bilecik, Karaman, Sivas, Bitlis, Kayseri, Mardin ve Şırnak’ta ise lojistik merkezlere ait ihale ve proje hazırlama süreçleri devam ediyor.

GELİŞME BÖLGESİ OLACAK



Yönetmelik taslağına göre, yeni kurulacak lojistik merkezlerin çevresi, gelişme bölgeleri olarak ilan edilecek. Bu bölgeler lojistik merkez faaliyetlerinin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca uygun görülen, teknik altyapılara ilişkin tesis, bağlantı hatları ve teknik donatı alanları şeklinde planlanacak. Bir alanın lojistik merkez olarak ilan edilebilmesi için planlanan asgari toplam lojistik merkez alanının en az yüzde 30’u kadar ilave lojistik gelişme bölgesine sahip olması gerekecek.



Lojistik merkez olarak ilan edilebilecek alanların özellikleri de belirlendi. Buna göre, ulaştırma türlerinden en az birisinin doğrudan lojistik merkez içerisinde olması veya en az birine azami 30 kilometre içinde bağlanabilmesi gerekecek. Alanın imar planlarında yerleşim yeri, sit alanı, tarım arazisi olarak gösterilen alanların dışında yer alması isteniyor. Alanın 3 kilometre yakınına kadar yerleşim alanı açılmayacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması zorunlu olacak.

HEDEF İLK 25'E GİRMEK

Yeni düzenlemeyle organize sanayi bölgelerinin tüm demiryolu ağına ve limanlara bağlantısı sağlanması ve kombine taşımacılığın geliştirilmesi hedefleniyor. 2018 yılında yayınlanan lojistik performans endeksinde 160 ülke arasında 47. sırada yer alan Türkiye, yeni lojistik planı ile kısa sürede ilk 25 ülke arasına girmeyi hedefliyor.