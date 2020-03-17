Bakanlık'tan işaret dilinde Corona virüs uyarıları

Videoda, korona virüsün nasıl bulaştığı hakkında bilgi verilirken, alınması gereken tedbirler sıralandı. Sağılık Bakanlığının virüsle ilgili kamuoyuna ilettiği 14 tedbir, bu video ile işitme engelli vatandaşlarımız için erişilebilir hale getirildi.

İşaret dilinde hazırlanan videoda, sosyal mesafe kuralından, vatandaşlardan yurtdışı seyahatlerini iptal etmeleri ya da ertelemelerine, yurtdışından dönüldüyse 14 gün evden çıkılmaması gerektiği ve yurtdışından geldiği bilinin kişilerle temas edilmemesi gerekliliğine kadar tam temel kurallara yer verildi.

Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın hazırladığı işaret dilindeki video, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.