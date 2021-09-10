Bakanlıktan fahiş fiyat denetimi

TİCARET Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip, dün Ankara’daki marketlere yönelik fahiş fiyat artışı ve etiket denetimini yaptı. Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı. İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilenler hakkında idari işlem uygulanacak.



FATURALARINI ALDIK

Adnan Benli, denetimlere ilişkin basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Ticaret Bakanlığı olarak piyasa gözetim-denetimi görev ve yetkisi kapsamında işletmelerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına ya da fiyat etiketine aykırı bir işlem yapılıp yapılmadığına baktıklarını söyledi. Ürünlerin kasa-etiket fiyatı arasında uyuşmazlık olup olmadığını da kontrol ettiklerini belirten Benli, “Tespit ettiğimiz ürünlerin alım-satım faturalarını aldık, bilahare bunları kontrol edip herhangi bir usulsüzlük varsa ona göre işlem yapacağız. Bakanlığımızca denetimlerimiz devam edecek. Münferit vatandaş şikayetleri ya da resen Bakanlığımızca bu tür denetimler yapılmaktadır” dedi.

109 BİN TL CEZA

Denetim sonuçlarına yönelik uygulanacak cezaya ilişkin de bilgi veren Benli, fahiş fiyat tespitinde ürün başına 10 bin 911 lira ile 109 bin 911 lira, etiket mevzuatına aykırı işlem tesisinde de 452 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi. Benli, vatandaşların karşılaştığı etiket uygunsuzluklarında, Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine, bakanlığın Alo 175 hattına başvurabileceğini ifade etti.



‘SPEKÜLASYONLARA MÜSAADE YOK’

BAKANLIKTAN konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler, girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışı yapamaz, ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunamazlar. Bakanlık olarak, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında spekülasyonlara ve kötü niyetli uygulamaların yapılmasına müsaade edilmeyecektir.”

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