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Bakanlık'tan doğayı kirletenlere 208 milyon lira ceza

#Sürekli İzleme Merkezi#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#ÇED
Bakanlıktan doğayı kirletenlere 208 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, bu yılın 9 ayındaki denetimlerde, hava, su ve toprak başta olmak üzere doğayı kirleten tesislere toplam 208 milyon 99 bin 326 lira ceza verildi.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından ocak-eylül döneminde, tesis ve faaliyetlerin çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) ve çevresel izin süreçlerinde belirtilen taahhüt, izin koşullarına uygun işletilip işletilmediğinin kontrolü için 33 bin 744 çevre denetimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hava kirliliğine yönelik denetimlerde 241 idari işlem yapıldı, 18 milyon 840 bin 222 lira ceza verildi. Su kirliliği kaynaklı 413 işlemde 48 milyon 131 bin 473 lira, toprak kirliliği kaynaklı 54 işlemde 4 milyon 279 bin 403 lira ceza uygulandı. Bu denetimler sonucu hava, su ve toprağı kirletenlere toplam 71 milyon 251 bin 98 lira ceza kesildi. Ayrıca, gürültü, egzoz ve diğer kirliliğe sebep olan tesislere verilen 136 milyon 848 bin 228 lira ceza ile Bakanlığın bu yılın 9 ayında doğayı kirletenlere verdiği toplam ceza 208 milyon 99 bin 326 lirayı buldu, 301 tesis faaliyetten men edildi.

BAKANLIK TÜM SÜREÇLERİ ONLİNE TAKİP EDİYOR

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Bakanlık tarafından sahada yapılan denetimlerin yanı sıra "Sürekli Atık Su İzleme Sistemleri" ile 291 atık su arıtma tesisi, "Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri" ile 321 sanayi tesisine ait 740 bacadaki ölçümler 7/24 online izleniyor. Türkiye'deki 81 ilde toplam 355 hava kalitesi izleme istasyonu ile de uluslararası standartlara uygun hava kalitesi online ölçülüyor. Bu ölçümler, tam otomatik cihazlarla yapılıyor, istasyonlardan anlık alınan ölçüm sonuçları saatlik ortalamalar halinde, "Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı"na gönderiliyor. Ölçüm sonuçları ham veri olarak "www.havaizleme.gov.tr" adresinden kamuoyunun bilgisine sunuluyor.

"Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı (EKİP)" kapsamında Ergene, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay, Susurluk ve Sakarya havzaları ile Kahramanmaraş Aksu Çayı'nda 82 noktada düzenli izleme çalışmaları devam ediyor. "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" ile de tüm denizlerdeki su kalitesi 353 noktada 2017'den bu yana izleniyor. Hava kalitesi ölçüm istasyonları, sürekli emisyon ölçüm sistemleri, deniz kalitesi izleme istasyonları ve sürekli atık su izleme istasyonlarından gelen tüm veriler, "Sürekli İzleme Merkezi" yazılım sisteminde toplanıyor. Bu veriler, çevreye ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılıyor.

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#Sürekli İzleme Merkezi#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#ÇED