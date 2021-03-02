Bakanlıktan bir yılda 1.4 milyon gıda denetimi
Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl gerçekleştirdiği 1 milyon 356 bin 643 gıda denetiminde, 14 bin 562 adet idari para cezası verirken, 172 işletme için savcılıklara suç duyurusu yaptı.
Denetimler, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerine yönelik gerçekleştirildi. Geçen yıl en fazla denetim 603 bin 813 ile gıda satış yerlerine yapıldı. Buralara 5 bin 975 adet idari para cezası kesildi, savcılığa 49 suç duyurusunda bulunuldu.
Toplu tüketim yerlerinde 538 bin 204 denetim yapılırken, buralarda 3 bin 59 adet para cezası verilip, 30 suç duyurusu gerçekleştirildi. Gıda üretim yerlerinde de 214 bin 626 denetime imza atıldı.
Bu denetimlerde 5 bin 528 idari para cezası kesildi ve yapılan suç duyurusu sayısı 93’ü buldu. Gıda kontrol görevlisi sayısı da geçen yıl 7 bin 137 oldu. Bakanlık denetimleri sonucu taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar kamuoyuna ilan edilirken, bu kapsamda geçen yıl 435 firmaya ait 789 parti ürün duyuruldu.