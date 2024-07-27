Bakanlık tartışmalara noktayı koydu: ‘Şarj istasyonu kurmak için 5’te 4 şartına gerek yok’

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Açıklamada, şarj istasyonlarının ruhsat gerektiren bir yapı niteliğinde olmadığının altı çizildi. Bu nedenle şarj istasyonları kurulurken 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19’uncu maddesinde yer alan maliklerin beşte dördünün rızasının aranmasına gerek olmadığına işaret edildi. Aynı kanunun 42’nci maddesine atıfta bulunan Bakanlık, şarj istasyonu kurulumu için çoğunluğun kararının yeterli olacağını bildirdi.

KAPALI MEKÂN TEŞKİL ETMEMELİ

Bakanlığın yazılı açıklamasında özetle, “Bakanlığımıza yapılan başvurularda, site ve apartlamanların açık veya kapalı otopark alanlarında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulması için kat malikleri kurulunda hangi oranda karar alınması gerektiğine dair sorular sorulmakta olup, konunun açıklanma ihtiyacı hasıl olmuştur. Herhangi bir inşai faaliye konu olmayan, kapalı mekân teşkil etmeyen ve blok olarak montajlı bir şekilde naklen getirilen, yangın ve elektrik tedbirleri alınmış olan ve sökülür takılır seyyar bir elektrikli cihaz niteliğindeki elektrikli araç şarj ünitelerinin ruhsat gerektiren bir yapı niteliğinde olmadığı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesinde yer alan kapsamda olmaması nedeniyle, maliklerin beşte dördünün rızasının aranmasına gerek bulunmadığı, kanunun 42. maddesi kapsamında değerlendirilerek kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar ile kurulabileceği...” ifadelerine yer verildi.

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SİTELERDE TARTIŞMAYA NEDEN OLUYORDU

Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla şarj istasyonu ihtiyacı da arttı. Araçlarını apartman veya sitelerinde şarj etmek isteyen araç sahipleri ile yöneticiler şarj istasyonlarının kurulu konusunda karşı karşıya geliyordu. Yöneticiler istasyonların kurulumu için Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesine işaret ederek maliklerin beşte dördünün rızası olmadan kurulum yapılamayacağını belirtiyordu. Araç sahipleri ise istasyon kurulumu için çoğunluğun kararının yeterli olacağını bildiriyordu. Bakanlığın son açıklamasının bu konuyla ilgili tartışmaları sonlandırması bekleniyor.