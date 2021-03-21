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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.03.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

Bakanlık sözleşmeli memuru çalıştırmasına ilişkin esaslar belirlendi

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Bakanlık sözleşmeli memuru çalıştırmasına ilişkin esaslar belirlendi

Ticaret Bakanlığının gümrük muhafaza ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli personel alım esasları düzenlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Ticaret Bakanlığında söz konusu esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak gümrük muhafaza ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli personel, belirlenen hükümlere bağlı olmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla KPSS puanı 70 ve üzeri olanlar arasından her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 4 katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılabilecek.

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