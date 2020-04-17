Bakanlık ifşa etti! İşte hileli ürünler

Bakan Pakdemirli, gıda denetimleri ve firmaların ifşası konusunda çok ciddi çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı."Bütün çabamız ve mücadelemiz Türkiye'de dört dörtlük, 7'den 77'ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar. Tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız da devam edecek. Bunu herkes buradan böyle bilsin." Bakan Pakdemirli'nin duyurduğu ve ifşa edilen ürünler ise şöyle;

































