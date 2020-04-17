Bakanlık ifşa etti! İşte hileli ürünler
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ve besin ürünleri listesi açıklandı. Bakanlık tarafından 45 firmaya ait 55 parti ürün listesi kamuoyu ile paylaşılırken halk sağlığını tehlikeye atan firmalar ifşa edildi. Böylelikle, 2012 yılından bu yana 1509 firmaya ait toplamda 3356 ürün ifşa edilmiş oldu.
Bakan Pakdemirli, gıda denetimleri ve firmaların ifşası konusunda çok ciddi çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı."Bütün çabamız ve mücadelemiz Türkiye'de dört dörtlük, 7'den 77'ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar. Tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız da devam edecek. Bunu herkes buradan böyle bilsin." Bakan Pakdemirli'nin duyurduğu ve ifşa edilen ürünler ise şöyle;
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