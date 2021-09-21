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HABERLEREkonomi Haberleri

Bakanlık harekete geçti! İnternet satışlarına düzenleme geliyor...

#İnternet Alışverişi#Ticaret Bakanlığı#Düzenleme

İnternetten yapılan satışlara yeni düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı yeni bir taslak hazırladı. Taslağa göre aldatmacalı indirimler ve reklamlar yakından takip edilecek. İşte detaylar...

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Ticaret Bakanlığı internet satışları ile ilgili önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bakanlık yeni bir taslak hazırladı. Hazırlanan taslağa göre özellikle reklamlar yakından takip edilecek. Söz konusu taslakta fiyatlarda uygulanan aldatmacalı indirimlerle mücadele de hedefleniyor.

Zaman zaman e-ticarette indirim görüntüsü vermek için önce fiyatın artırılıp ardından büyük bir indirim varmış gibi reklam yapıldığı biliniyor.

Üzerinde açlışılan düzenlemeler ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin olacak.

Bu dolandırıcılık yöntemine dikkat Hem paranızı hem verilerinizi çalıyorlar...

İlgili Haber:Bu dolandırıcılık yöntemine dikkat! Hem paranızı hem verilerinizi çalıyorlar...

Hazırlanan taslağın detayları şu şekilde:

-Ürünün fiyatı indirimden önceki 30 gündeki, en düşük fiyatla kıyaslanacak. Mevcut durumda indirim oranı hesaplanırken ürünün bir önceki fiyatına bakılıyor.

-Fiyat sunulurken tüketiciye ayrıntılı bilgi verilecek.

-Kredinin türü, vadesi, faiz oranı, tüketiciye toplam maliyeti gibi ayrıntılı bilgiler verilecek.

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-Reklam veya sponsorlukta ürün sıralamasında reklam olduğu belirtilecek.

-Tüketici değerlendirmesi, olumlu ya da olumsuz ayrımı olmadan ve en az 1 yıl süreyle yayınlanacak.

-Satışı artırmak için onay içeren değerlendirme yapılması için anlaşma yapılamayacak.

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#İnternet Alışverişi#Ticaret Bakanlığı#Düzenleme