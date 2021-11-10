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Bakanlık duyurdu! Marmaray'da yeni bir rekor kırıldı

#Marmaray#Son Dakika#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Bakanlık duyurdu Marmarayda yeni bir rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Asrın projesi Marmaray’da yeni bir rekor daha kırıldı. En yüksek günlük yolcu sayısına ulaşılan Marmaray’da, 5 Kasım’da 567 bin 169 yolcu seyahat etti" dendi.

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Asrın projesi Marmaray'da 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcu seyahat ederek, en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray, Halkalı-Gebze hattında 76 kilometrelik parkurda bulunan 43 istasyonu 108 dakikada tamamlayarak hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adresi oldu.

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Marmaray trenleri, her sabah 05.58 itibarıyla seferlerine başlarken sonraki gün 00.43'e kadar demir yolunda hareketliliğini sürdürüyor.
İstanbul'da yoğun sisin etkili olduğu 5 ve 6 Kasım'da Marmaray, İstanbul'un kent içi ulaşımının ana omurgasını oluşturdu. 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcunun kullandığı Marmaray'da, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

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İlave seferlerle 60 binden fazla kapasite sağlanırken iki günde 1 milyon 115 bin yolcu taşındı. 29 Ekim'de 8'inci yılını tamamlayan Marmaray'da, taşınan toplam yolcu sayısı bugün itibarıyla 607 milyona ulaştı. Sis nedeniyle yolcular, ağırlıklı olarak Sirkeci, Yenikapı, Ayrılık Çeşmesi, Söğütlüçeşme ve Üsküdar duraklarını kullandı.

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#Marmaray#Son Dakika#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı

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