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Bakanlık duyurdu: Kapıdan satışta cayma hakkı kolaylaştırıldı

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#Ticaret Bakanlığı#Resmi Gazete#Kısa Mesaj
Bakanlık duyurdu: Kapıdan satışta cayma hakkı kolaylaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 07:00

Tüketiciler artık kapıdan satış olarak bilinen işyeri dışında yapılan sözleşmelerde, kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkını kullanabilecek.

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Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan “İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, güncel ihtiyaçlar ve sorunlar doğrultusunda tüketicileri koruyucu düzenlemelerin getirildiği belirtildi.

Açıklamada, satıcı ve sağlayıcı ile tüketici arasında kurulan sözleşmenin zorunlu içeriğinde yapılan değişikliklerle tüketicinin satıcı ve sağlayıcıya hızlı ulaşmasına imkân veren ilave iletişim bilgilerine yer verilmesinin zorunlu hale getirildiği bildirildi. Böylelikle tüketicinin haklarını kullanırken muhatap bulmada yaşadığı sorunların önüne geçilmesinin ve cayma hakkını kullanılmasının kolaylaştırılmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, “Satıcı ve sağlayıcının önceden oluşturacağı sistem üzerinden kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkının kullanılabilmesi mümkün kılındı. Ayrıca cayma hakkının kullanım şartlarına ilişkin detaylı bilgilerin tüketiciye elyazısı ile yazdırılması sağlanarak, tüketicilerin bu konuda aldatılmasının ve yanıltılmasının engellenmesi hedeflendi” ifadelerine yer verildi.

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Yönetmelik 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

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#Ticaret Bakanlığı#Resmi Gazete#Kısa Mesaj

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