Bakanlık desteğiyle kurulacak! Milyonlarca üretilecek... İthalat yüzde 50 azalacak

Hürriyet Arama ×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
24 saatte dudak uçuklatan kazanç Herkes Shiba Inudeki yükselişi konuşuyor24 saatte dudak uçuklatan kazanç! Herkes Shiba Inu'deki yükselişi konuşuyor#Shiba Inu
Burak Yılmaz geceye damga vurdu Taraftar ıslıklayınca olay tepki Tanınmaz halde...Burak Yılmaz geceye damga vurdu! Taraftar ıslıklayınca olay tepki! 'Tanınmaz halde...'#Burak Yılmaz
Bir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne olduBir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne oldu?#Cinayet
Dünyayı şoke eden rapor... Çinin korona planı deşifre olduDünyayı şoke eden rapor... Çin'in korona planı deşifre oldu!#Çin
Bakan Soyludan flaş sözler... Talimatlarınız elimizde diyerek duyurduBakan Soylu'dan flaş sözler... 'Talimatlarınız elimizde' diyerek duyurdu#İçişleri Bakanı
Bakanlık desteğiyle kurulacak Milyonlarca üretilecek... İthalat yüzde 50 azalacakBakanlık desteğiyle kurulacak! Milyonlarca üretilecek... İthalat yüzde 50 azalacak#Somon Balığı Yumurtası
Tarihi anlaşma Tam 180 milyon Euro kazanacak...Tarihi anlaşma! Tam 180 milyon Euro kazanacak...#David Beckham
Yeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyorYeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyor!#Koronavirüs
Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı’Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı?’#Tuncay Sonel
Sosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecekSosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama! Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecek#Jack Dorsey
Marmara Denizi için endişelendiren açıklamaMarmara Denizi için endişelendiren açıklama#Müsilaj
Meteorolojiden peş peşe uyarılar Kar ve yağmur...Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kar ve yağmur...#Hava Durumu
Aslı Şenden Linete Sahneden selam vermedin tepkisiAslı Şen'den Linet'e "Sahneden selam vermedin" tepkisi#Aslı Şen
Japon mafyası yakuzada emeklilik zor... Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruzJapon mafyası 'yakuza'da emeklilik zor... 'Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruz'#Yakuza
Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedimMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim#Merve İldiniz
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakanlık desteğiyle kurulacak! Milyonlarca üretilecek... İthalat yüzde 50 azalacak

#Somon Balığı Yumurtası#Somon Balığı#Balık Üretimi
Bakanlık desteğiyle kurulacak Milyonlarca üretilecek... İthalat yüzde 50 azalacak

Trabzon'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle 32 milyon lira yatırımla kurulacak somon balığı yumurtası ve yavru üretim tesisiyle Türkiye'nin somon balığı yumurtası ithalatının yüzde 50 azaltılması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Türkiye'nin son dönemde artan su ürünleri ihracatında önemli paya sahip olan somon balığının üretiminin ve ihracatının arttırılması için Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından "Kapalı Devre Sistemle Biyoteknoloji Uygulanmış Yumurta Temininde Dışa Bağımlılığa Son" sloganı ile proje hazırlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünün paydaşlığında hazırlanan "Kapalı Devre Sistem Somon Balığı Yumurtası ve Yavru Üretim Tesisi Projesi", Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

İlgili Haberler:

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararıMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Sürmene ilçesinde yaklaşık 32 milyon lira yatırımla 3 bin 600 metrekare alanda kurulacak tesiste, yıllık 12 milyon balık yumurtası ve 8,7 milyon yavru balık üretimi gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında Türkiye'nin balık yumurtası ithalatının yıllık yüzde 50 azaltılması, Türk somonunun ihracattaki payının da yüzde 20 arttırılması hedefleniyor.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Haberin Devamı

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine, bölge için çok önemli bir ihracat ürünü olan somon balığı üretiminin arttırılması için Trabzon'da kafes balıkçılığı yapan üreticileri, Avrupa ve Uzak Doğu'daki birçok ülkeye götürüp araştırma ve inceleme yaptıklarını söyledi. Somon yavrusu ve yumurtası üretimi konusundaki çalışmanın hem Trabzon hem de ülke için çok önemli olduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, "Somon yumurtası büyük miktarda dışardan geliyor, ithal bir ürün. Bu ithal ürünün önünün kesilmesi ve kendi yumurtamızı, yavrumuzu yetiştirme adına projelendirme yaptık." dedi.

Hacısalihoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, bu konuda çok hassas davrandığını ve önemli bir destek verdiğini vurgulayarak, "Tarım ve Orman Bakanlığımızla altyapıyı kuracağız. Şehir bu konuya hazır. TTSO olarak birçok ortağımızla somon yumurtası ve yavru üretim tesisinin önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp hayata geçirme konusunda adımlarımızı atacağız." diye konuştu.
Somon balığının, iklim koşulları dolayısıyla Türkiye'de sadece Karadeniz'de yetiştiğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Türkiye'nin somonda da isminin dünyaya yayılması adına, reklam olması adına biz buna 'Türk somonu' diyoruz. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili belki koruma ve coğrafi işaret alınması yönünde de adımlar atmış olacağız." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, somonun bilinirliğini arttırmak için bu yıl ilkini düzenledikleri, Uluslararası Trabzon Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali'ni de geleneksel hale getireceklerini, hem tanıtım hem de üretim konusunda gelecek yıllarda çok daha güzel çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Somon Balığı Yumurtası#Somon Balığı#Balık Üretimi

BAKMADAN GEÇME!

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedim

Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!