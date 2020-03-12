Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.03.2020 - 15:19,
Bakanlık açıkladı! Uzman ekip görevlendirildi... Fiyat artışları şikayet edilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarında yapılan suni artış ve stokçuluğa ilişkin olarak vatandaşların VİMER-189 hattını aranması istedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs nedeniyle hijyen ürünleri ve tıbbi malzemelere yapılan zamlara karşı harekete geçti. Bakanlık fiyat artışı ve stokçuluğa karşı olarak VİMER-189 hattına vatandaşların ihbarda bulunmasını istedi.
Şikayetlerin ardından inceleme yapılarak fırsatçılara ilişkin yasal süreç başlatılacak.
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