Bakanlık açıkladı! Ülkeye pet hayvan girişi durdu
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur." açıklaması yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı "81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır. Gıda İşletmelerinde ham madde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanmaya başlanılmıştır." açıklamasında bulundu.
Ülkeye egzotik ve pet hayvanlarının girişinin durdurulduğunu açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir." denildi.
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