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Bakanlık açıkladı! Orman yangınları ile mücadele için dev adım

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Yangın Söndürme Uçağı#Orman Yangını
Bakanlık açıkladı Orman yangınları ile mücadele için dev adım

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla oluşacak hava gücünün ihale sürecinin başladığını açıkladı.

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Orman yangınları ile mücadelede dev bir filo oluşturuluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla, 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığı açıklandı.

Açıklamada, "5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi.

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