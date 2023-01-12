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Bakanlık açıkladı! Milyonlarca memurun maaşı hesaplandı

Güncelleme Tarihi:

#Memur#Maaş#Kamu
Bakanlık açıkladı Milyonlarca memurun maaşı hesaplandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 15:33

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 210 kamu idaresinde çalışan 2,9 milyon memurun maaşlarının hesaplandığını duyurdu.

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Memur, memur emeklilerine yapılan zam Meclis'te onaylandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından resmen yasalaşacak olan zamlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptı.

2,9 milyon memurun maaşının hesaplandığını duyuran Bakanlık 14 günlük maaş farklarının ödenmesi amacıyla sistemlerinin kamu kurumlarının kullanımına açılacağını söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 Milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.

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Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, %13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.

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#Memur#Maaş#Kamu

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