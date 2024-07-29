×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakanlık açıkladı: İnceleme yapılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Polonez#İşten Çıkarma
Bakanlık açıkladı: İnceleme yapılıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 16:48

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir fabrikadaki işten çıkarmalara ilişkin inceleme yapıldığı açıklandı.

Haberin Devamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir gıda fabrikasında yaşanan işten çıkarma olaylarıyla ilgili gerekli incelemeleri yapmak için müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Çatalca'daki Polonez fabrikasında çalışan işçilerin işten çıkarılması ve buna bağlı olarak gelişen olaylara ilişkin bazı basın yayın organlarında haberler yer almaktadır. Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bakanlığımız gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirmiştir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Polonez#İşten Çıkarma

BAKMADAN GEÇME!