Bakanlık açıkladı! Altında önemli gelişme

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Altın rafinerileri bundan sonra asgari olarak 1 gram altın üretebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesine göre 0,5 gram olan altın basma yetkisi rafineriler için 1 gram olarak değiştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan genelge şöyle:

"RAFİNERİLER TARAFINDAN ÜRETİLECEK BASILI KIYMETLİ MADENLERE İLİŞKİN GENELGE (KMR-2023/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE (KMR-2023/5)

MADDE 1 – Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde 31/03/2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge (KMR-2023/1)’in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “0,5” ibaresi “1” şeklinde değiştirilmiştir.



MADDE 2 – Bu Genelge Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

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MADDE 3 - Bu Genelge hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü yürütür."

