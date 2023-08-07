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Bakanlık açıkladı! Altında önemli gelişme

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Gram
Bakanlık açıkladı Altında önemli gelişme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 16:50

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesine göre rafineriler basılı altını asgari 1 gram olarak üretilebilecek.

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Altın rafinerileri bundan sonra asgari olarak 1 gram altın üretebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesine göre 0,5 gram olan altın basma yetkisi rafineriler için 1 gram olarak değiştirildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan genelge şöyle:

"RAFİNERİLER TARAFINDAN ÜRETİLECEK BASILI KIYMETLİ MADENLERE İLİŞKİN GENELGE (KMR-2023/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE (KMR-2023/5)

MADDE 1 – Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde 31/03/2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge (KMR-2023/1)’in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “0,5” ibaresi “1” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Genelge Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

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MADDE 3 - Bu Genelge hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü yürütür."

Bakanlık açıkladı Altında önemli gelişme


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#Altın#Emtia#Gram

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