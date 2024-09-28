Bakanlık açıkladı! 117 emlakçıya ceza kesildi...

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışına giden bir emlak işletmesine geçen hafta denetim yapmış ve 100.000 TL idari para cezası uygulamıştır.

Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artışı yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100.000 TL olmak üzere, toplam 11.700.000 TL idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır.



Ticaret Bakanlığı tarafından, ilan platformlarındaki fiyat değişimleri yakından takip edilmeye devam edilecek olup, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir.