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Bakanlık açıkladı: 1 milyon liralık kaçak mal yakalandı

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#Ticaret Bakanlığı#Gümrük#Operasyon
Bakanlık açıkladı: 1 milyon liralık kaçak mal yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 10:16

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda 1 milyon lira değerindeki elektronik sigara, alkollü içki ve ilaç ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yürütülen operasyonda toplam 1 milyon Türk Lirası değerinde elektronik sigara, alkollü içki ve ilaç ele geçirildi.

Sırbistan'dan İstanbul'a geleceği belirlenen ve Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen yolcu otobüsü ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucunda yakın takibe alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüphelendiği araç detaylı kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sonrasındaki X-ray görüntüleri görüntüler incelendiğinde aracın doğal boşluklarında, olmaması gereken şekilde Şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edilerek araçta fiziki arama başlatıldı. Gerçekleştirilen arama neticesinde 1200 adet elektronik sigara, 75 litre alkollü içki ve 42 bin 300 adet ilaç ele geçirildi.

İlaçların nöropatik ağrı tedavisinde kullanıldığı ve bünyede bağımlılık oluşturabilecek ölçüde güçlü etki bırakan türden ilaçlar olduğu belirlendi.

Yakalanan kaçak eşyaların 1 milyon Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma devam ediyor.

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#Ticaret Bakanlığı#Gümrük#Operasyon

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