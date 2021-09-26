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Bakanlık 16 sözleşmeli bilişim personeli alacak

#Ticaret Bakanlığı#Bilişim Personeli#Eleman Alımı
Bakanlık 16 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

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Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sınavla 16 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular dijital ortamda 11 Ekim- 20 Ekim tarihlerinde yapılabilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

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#Ticaret Bakanlığı#Bilişim Personeli#Eleman Alımı