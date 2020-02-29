Bakanlardan şehitler için başsağlığı

Bakan Albayrak Twitter’dan paylaştığı mesajda: “Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın” dedi. Bakan Dönmez ise “İdlib’de gerçekleşen kalleş saldırı sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Mübarek kandil gecesi Peygamber ocağı ordumuza ve Mehmetçiklerimize yapılan bu kalleş saldırı cezasız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

‘KARŞILIKSIZ KALMAYACAK’

Bakan Pakdemirli saldırıda şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, şu değerlendirmede bulundu: “Dualarımız Mehmetçiklerimizle. Türkiye, milletimizin güvenliğini sağlamak için bölgede ne gerekiyorsa yapacaktır ve saldırıları hiçbir zaman karşılıksız bırakmadı, bırakmayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun.” Bakan Mehmet Ersoy, “Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin alçak saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Devletimiz, milletimizin de desteğiyle bu hain unsurlara gereken cevabı misliyle verecektir” derken Bakan Pekcan mesajında, İdlib’den gelen acı haberle yüreklere kor düştüğünü vurgulayarak, “Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dualarımız tedavi altındaki ve görevi başındaki Mehmetçiklerimiz için” ifadelerine yer verdi. Türk milletine baş sağlığı dileyen Bakan Murat Kurum “İdlib’deki alçak saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Kahramanlarımızın kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” şeklinde konuştu. Bakan Turhan, İdlib’de şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Millete başsağlığı temennisinde bulunan Turhan, “Dualarımız kahraman ordumuzla” dedi. Selçuk ise dün Twitter’dan “Dualarımız bu mübarek gecede şehitlerimiz ve kahraman ordumuz için. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” mesajını paylaştı.