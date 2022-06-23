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Bakanı Nebati, Arabistan yetkilileriyle görüştü

#Nureddin Nebati#Suudi Arabistan#Ekonomi
Bakanı Nebati, Arabistan yetkilileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldi.

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Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemize resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan heyetinin Ticaret ve Enformasyon Bakanı Sn. Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, sürdürülebilir gelişimi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hususlarında verimli bir görüşme gerçekleştirerek somut ortaklıklar için iletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

Bakanı Nebati, Arabistan yetkilileriyle görüştü

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#Nureddin Nebati#Suudi Arabistan#Ekonomi

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